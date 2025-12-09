「落ち着いてもらうため…」動物園で行われた赤ちゃんコアラの体重測定が可愛すぎると大きな話題を呼んでいる。「コアラのキボウ親子の体重測定を行いました仔は落ち着いてもらうため、ぬいぐるみに掴まってもらって体重を測ります(*^▽^*)」とコメントしたのは鹿児島市平川動物公園の公式X。体重測定のためお母さんコアラと離れ、ぬいぐるみにしがみついて容器に入っている可愛らしいショットを公開し、「#コアラ丼」とタ