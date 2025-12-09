山形県内では、冬眠の時期になってもクマの出没が後をたちません。 【画像】クマ目撃場所 県は先月までとしていた「クマ出没警報」を今月末まで延長しています。 そんな中、県庁所在地の山形市でもクマの目撃が相次いでいます。 ■12月1日～12月8日のクマ目撃場所（山形市） 12月8日（月曜）午後6時10分頃大字滑川地内の雑木林にてクマ1頭を目撃12月6日（土曜）午後0時55分頃蔵王上野地内の農地にてクマ1頭を目