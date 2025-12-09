JR大崎駅近くを走る電車内で、女性にわいせつな行為をしたとして、男が逮捕されました。男は線路を逃走し、電車は遅延したということです。警視庁によりますと、岩淵達也容疑者は先月6日、東京・品川区のJR大崎駅近くを走る湘南新宿ラインの車内で、30代の女性にうしろから体を押しつけるなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。違和感を覚えた女性が、岩淵容疑者に声をかけ、大崎駅のホームで通報しましたが、岩淵容疑