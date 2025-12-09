【DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION】 開催場所：大丸東京店 11階 催事場 開催期間：12月18日～12月23日 営業時間：10時～20時（最終日のみ18時閉場） 入場料：無料 コジマプロダクションとパルコは、イベント「DEATH STRANDING 2 JAPAN POPUP TOUR FINAL - SPECIAL EXHIBITION」を12月18日より開催する。期