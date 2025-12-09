【モデルプレス＝2025/12/09】タレントの王林が12月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。8日に青森県東方沖で発生した地震を受け、コメントした。【写真】青森出身元アイドル“りんごウーマン”姿で美ボディ披露◆王林、地元・青森県での地震受けコメント青森県弘前市生まれで、現在も青森と東京の2拠点を行き来して活動している王林。地震を受け「みなさんご心配ありがとうございます。王林はちょうど東京に着いたタイミング