【モデルプレス＝2025/12/09】女優の原菜乃華が9日、都内で開催されたapollostation 新 TVCMおよびデジタルムービー発表会に出席。2025年について振り返る場面があった。【写真】原菜乃華、母親役でふっくらお腹披露◆原菜乃華、意外な一面明らかにTV-CMキャラクターを務めている原は、久々のダンス撮影について「難しくて。先生から肩の上下の運動を意識してくださいって言われて、なんとか頑張って、何度も練習しながら臨みまし