女優の川口春奈（30歳）が、12月9日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。最近の“お買い物事情”について語った。12月8日に都内で行われた「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」に登壇した川口が、番組のインタビューに対応。最近の“お買い物事情”について聞かれると、「お買い物は（ネットで）ポチポチ派かもですね。意外と」と話し、「買いに行くときはもちろんあるんですけど、行こう！と思って行くんじゃなく