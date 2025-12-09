坂出警察署 姉の顔面近くに包丁を突き付けて脅迫したとして、弟（53）が逮捕されました。 暴力行為等処罰に関する法律違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、丸亀市飯野町の会社役員の男（53）です。 警察によりますと、男は、12月9日午前9時50分頃、坂出市の姉(60)の自宅で、姉に対し「俺の話を聞け」と述べ、顔の近くに包丁を突き付けて脅迫した疑いが持たれています。 110番通報を受けた警察が姉の家に駆け付け、現行