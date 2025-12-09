金融庁は公的資金で資本注入した信用金庫・信用組合への経営監視を抜本的に強化する。2012年1月に東日本大震災に伴う震災特例で175億円の公的資金注入を受けた福島県のいわき信組が迂回融資など不正を長年続けた上、反社会的勢力に多額の資金を供与していたことが新たに発覚したからだ。 いわき信組の不正融資の実態解明を進めていた特別調査委員会は、2025年10月末に報告書を公表。調査委によると、不正融資の総額は約280億