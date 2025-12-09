資料 岡山市によりますと、9日、市内の幼稚園、小学校、中学校、高校で、新たに計75人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。8施設（幼稚園1、小学校1、中学校4、高校2）が学級閉鎖の措置を取っています。 2025年9月1日から12月9日までの欠席者の合計は4351人で、前年の同じ時期（197人）と比べて約22倍となっています。 岡山県は11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹