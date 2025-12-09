北海道付近は、冬型の気圧配置となっており、上空には寒気が流れ込んでいます。そのため、日本海側を中心に雪の降りやすい天気が続いています。最高気温でも0℃未満の「真冬日」となる所も多く、路面の凍結やふぶきによる視界不良などに注意して下さい。また、地震や津波に備え、防災バッグの中身の確認なども行って下さい。道北や道央では雪となり、局地的に降り方の強まった所も今日(9日)、道北や道央では雪雲がかかりやすくなり