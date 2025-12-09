テクニカルポイント ポンドドル、短期上昇トレンドを形成、雲からの抜け出しがポイント 1.3414エンベロープ1%上限（10日間） 1.3379ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3368一目均衡表・雲（上限） 1.3364100日移動平均 1.3336現値 1.3335200日移動平均 1.3283一目均衡表・転換線 1.328110日移動平均 1.3229一目均衡表・雲（下限） 1.320321日移動平均 1.3198一目均衡表・基