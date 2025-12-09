２日、化隆回族自治県を流れる黄河で羽を広げるハクチョウ。（海東＝新華社記者／斉芷玥）【新華社海東12月9日】中国青海省海東市の化隆回族自治県にある黄河の湿地に、約100羽のハクチョウが越冬のために飛来し、冬景色をいっそう引き立てている。２日、化隆回族自治県を流れる黄河で羽を休めるハクチョウ。（海東＝新華社記者／斉芷玥）３日、化隆回族自治県を流れる黄河で羽を休めるハクチョウ。（海