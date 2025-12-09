気象台は、午後3時35分に、なだれ注意報を芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市などに発表（雪崩注意報） 9日15:35時点石狩、後志地方では、風雪や高波に注意してください。石狩、空知地方では、大雪に注意してください