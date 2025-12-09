衆議院の政治改革特別委員会では9日、企業・団体献金の規制強化を巡り、与野党が提出している法案について質疑が開始された。自民案が、政治資金収支報告書のオンライン提出の義務化など公開の強化に重きを置く一方で、国民民主党と公明党による共同提出案は、企業・団体献金の受け手を減らし、政党本部と都道府県組織に限定する内容で、立憲民主党も賛同する意向を示している。法案の審議を巡っては、前日8日の委員会理事懇談会で