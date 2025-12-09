政府が打ち出した総合経済対策の裏付けとなる補正予算案を巡り、本格的な審議が衆議院の予算委員会でスタートしました。高市首相：本当に寒い中、避難を続けていた皆さま、風邪をひいている方もいると思う。負傷した方、被災された方に心よりお見舞い申し上げます。高市首相は、冒頭で8日夜の地震災害に触れて「すぐに避難できる態勢を維持してほしい」と呼びかけました。午前の審議が与党側の質疑で始まる中、高市首相は一般会計