タレント山崎怜奈（28）が8日、ABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に月曜MCとして生出演し、高市早苗首相が推し進める旧姓の使用拡大に関連した法案について、私見を述べた。高市首相は旧姓に法的効力を持たせる法案を、来年の通常国会に提出する方針を固めた。現状では旧姓で銀行口座が開設できないことがあるなど、問題も挙げられている。一方で、自民党内にも反対意見があるほか、立憲民主党などは夫婦