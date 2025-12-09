プロ野球人の社会貢献活動を表彰する「ゴールデンスピリット賞」の第２６回表彰式が９日、都内で行われ、受賞した阪神の近本光司（３１）が出席した。阪神での受賞は矢野前監督以来、５人目。１球団からの５人選出は過去最多となった。近本は２０２０年から「近本シート」を実施し、淡路市在住者を年間２４０人招待。２４年には一般社団法人「ＬＩＮＫＵＰ」を設立して離島支援や地方創生活動に注力し、地元・淡路島や離島の