9日午前、八峰町峰浜田中の八峰中学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。能代警察署の調べによりますと、9日午前10時50分ごろ、八峰町峰浜田中字野田沢の草地で木にのぼっているクマ1頭が目撃されました。クマの体長は約1メートルです。現場は、近くの建物までは約30メートル、八峰中学校までは約100メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。