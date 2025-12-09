9日の昼前、潟上市天王の市道でクマが目撃されました。近くには金足農業高校もあり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、9日午前11時半ごろ、潟上市天王字追分の市道にクマ1頭がいるのを、70代の女性が家の中から目撃しました。クマの体長は約40センチです。約200メートルの場所には金足農業高校があり、警察が注意を呼びかけています。