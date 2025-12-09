ダイナミックマッププラットフォームは下値模索の展開。同社は自動運転や先進運転支援向けの高精度３次元地図データ（ＨＤマップ）の提供を手掛ける。今年３月に東証グロース市場に新規上場した。政府や自治体、企業などとのプロジェクトや実証実験に取り組み、ビジネスの拡大を進めている。業績面では先行投資がかさみ赤字が続く。株価はＩＰＯ銘柄ならではの荒い値動きながら概ね１０００円台前半を維持して