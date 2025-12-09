幾田りらが12月10日に配信リリースするアルバム『Laugh』の、収録曲トレーラーが公開された。 （関連：【映像あり】幾田りら、ニューアルバム『Laugh』トレーラー映像） トレーラーの公開にあわせ、同アルバムの特設サイトも公開。同サイトでは、初収録となる新曲「Latata」「Cafe Latte」「タイムマシン」の音源をいち早く聴くことができる。くわえて、オリジナル仕様とな