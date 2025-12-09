アマノは、午前中にマイナスに沈む場面もあったが、その後切り返し続伸している。午前中に、新・勤怠管理システム「ＴｉｍｅＰｒｏ－ｅＸ（タイムプロ・エグゼ）」を１２月２２日に発売すると発表しており、好材料視されている。 「ＴｉｍｅＰｒｏ－ｅＸ」は、１０００項目を超えるパラメータ設定領域を備え、パッケージ製品でありながら演算プログラムによる柔軟な設定が可能で、更に自社ＳＥがシ