プレス工業がしっかり。午後３時ごろ、自社株１９３万３６００株（消却前発行済み株数の１．９３％）を来年３月３１日付で消却すると発表したことが好材料視されている。なお、消却後の発行済み株数は９８０６万６４００株となる。 出所：MINKABU PRESS