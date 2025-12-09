警察によりますと、きょう（9日）午後2時前、岡山県倉敷市連島町の県道275号「藤戸連島線」で、車2台による事故がありました。この事故で、車1台が横転しているということです。 【写真を見る】倉敷市の県道275号で車2台による事故1台が横転現場付近は1車線規制【岡山】 事故の現場 日本道路交通情報センターによりますと、現場付近の南行きが1車線規制となっています。