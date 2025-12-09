韓国代表FWソン・フンミンを恐喝した女性が懲役4年の実刑判決を受けた。イギリス『ミラー』が報じている。この女性は2024年、ソンに赤ちゃんの超音波写真を送りつけ、同選手の子どもを妊娠したと主張。口止め料として約3億ウォン(約3200万円)をゆすり取った疑いで起訴されていた。同紙によると、女性は協力者の男性と共謀し、さらなる金銭を得ようとしていたという。男性は罪を認めて懲役2年の判決を受けた一方、女性は容疑