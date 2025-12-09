きょう（9日）午後3時ごろ、岡山市東区金田の県道397号「岡山ブルーライン」で、「車同士の事故があった」と消防に通報がありました。 【画像を見る】岡山ブルーラインの事故現場救急車が出動中 日本道路交通情報センターによりますと、乗用車同士が正面衝突したということです。消防によりますと、この事故で2人がけがをしていますが、意識はあるとしています。この事故の影響で、岡山ブルーラインは