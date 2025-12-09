横浜FCは9日、横浜FCユースのMF岩崎亮佑(17)とDF佃颯太(18)について、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」からのトップチーム昇格が内定したと発表した。両選手とも年代別の日本代表経験があり、岩崎はドリブル突破やキープ力を持ち味とするアタッカー。佃は横浜FCユースで10番とキャプテンを任される左サイドバックで、ビルドアップやゲームメイクを得意としている。以下、クラブ発表プロフィール&