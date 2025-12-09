韓国で昨年、1人世帯が初めて800万世帯を超え、全世帯のうちの比重も36％台で歴代最高値を記録した。1人世帯の約20％は70歳以上の独居高齢者であり、半数は孤独を感じていた。【注目】貧困率は先進国で最悪…統計で見る「超高齢社会・韓国」のリアル国家データ処（旧・統計庁）が12月9日に発表した「2025 統計で見る1人世帯」によると、昨年の韓国国内の1人世帯は804万5000世帯で、2021年に716万6000人で700万台を突破して以降、3