ビーアンドピー [東証Ｓ] が12月9日大引け後(15:30)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期非連結比28.7％増の7億円になり、26年10月期も前期比5.8％増の7.5億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の87円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期非連結比