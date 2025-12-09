アスカネット [東証Ｇ] が12月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の5100万円に急拡大したが、通期計画の4億5000万円に対する進捗率は11.3％にとどまり、5年平均の20.7％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-4月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.5倍の3億9900万円に急拡大する計算になる。 直近