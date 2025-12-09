ビューティガレージ [東証Ｐ] が12月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益は前年同期比16.6％減の5.4億円に減り、従来の19.0％増益予想から一転して減益で着地。 併せて、通期の同利益を従来予想の18.3億円→15.1億円(前期は15.8億円)に17.4％下方修正し、一転して4.5％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した11-4