9日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ109017-5.1 43690 ２. 日経Ｄインバ 1905640.35798 ３. 楽天Ｗブル8086 -22.5 51740 ４. 日経ブル２7702 -22.3 470.0