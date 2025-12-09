「ピーグリーン ベーカリー 本山」は、三重県四日市市に本店を構える “せいろ蒸し食パン” が話題の店の2号店です。イートインでは【スチーム食パン】が特に好評で、せいろで蒸した食パンと温野菜をセットで楽しめます。食パンは3種類ほどから好みのものを選ぶことができます。このほか、厚さ3センチの食パンにバニラアイスをのせた【フレンチトースト】や、中をくり抜いて器にした食