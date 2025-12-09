名古屋駅・太閤通口を出てすぐの場所に、2024年8月にオープンした「焼肉食べ放題 焼肉ジャック 名古屋駅前店」。大阪で人気の店が名古屋に初進出したこともあり、焼肉をお値打ちに楽しめると、若い世代やサラリーマンを中心に連日多くの人が訪れています。おすすめは【黒毛和牛＆牛タン食べ放題】。単品なら1000円以上する「炙り和牛ユッケ」をはじめ、和牛カルビ・バラ・タン、さらには「黒毛和牛のすき焼き」まで