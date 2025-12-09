自民党の磯崎仁彦、立憲民主党の斎藤嘉隆両参院国対委員長は9日、国会内で会談し、2025年度補正予算案が11日に衆院を通過すれば、12、15両日に高市早苗首相と全閣僚が出席する参院予算委員会を開くことで大筋合意した。