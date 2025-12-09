お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が9日、自身のインスタグラムを更新し、顔が似ていると言われているバスケットボール日本代表選手との2ショットを披露した。「先日見に行かせてもらったRADWIMPSのライブで、まさかの富永啓生くんと隣の席でした」と書き出すと、会場での自身とB1レバンガ北海道に所属し、バスケットボール男子日本代表でも活躍する人気選手との2ショットをアップ。「ついに会えたことでテンショ