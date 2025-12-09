タレント所ジョージ（70）が9日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。ご近所トラブルを解決していると明かした。所所有のガレージ「世田谷ベース」で収録した内容を放送。所とテレビ番組で長く共演する東貴博は「所さんは世直しじゃないけど、これはおかしいってことはおかしいって言うし。区役所に『所だけど』って電話する」と所が区役所に自ら意見を伝えることがあると語った