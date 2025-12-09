2025冬のメイクは「質感」と「奥行き」がキーワード。肌は素肌感を残しながらも均一に整え、リップはアクセサリーのように持ち運べる多機能タイプが人気。さらに、目元には繊細な偏光パールでニュアンスを重ねる“ワンカラー奥行きメイク”が注目されています。そこで今回は、そんな今季のトレンドを自然に取り入れられる話題のコスメを３つ紹介。大人の肌悩みをほどよくカバーしつつ、冬メイクを更新できるアイテムばかりです。素