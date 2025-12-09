アイドルグループ・Hey!Say!JUMPのメンバー山田涼介が、ソロプロジェクト『Ryosuke Yamada』名義で初CDシングル『Blue Noise』を、2026年1月14日に発売する。12月8日、その楽曲がテレビアニメ『青のミブロ -芹沢暗殺編-』（日本テレビ系）のOPテーマソングに決定したことがわかった。「山田さんは、自身のInstagramに今回のことを報告。《アニメが新選組を描いているので、僕自身が映画で沖田総司を演じさせていただいた事もあ