冬服を買い足したいけれど、出費は抑えたい……。そんなコスパ重視の大人女性は、お得感のある「セットアイテム」を選んでみて。編集部がリサーチする中で見つけたのは、【グローバルワーク】から登場したセットアイテム。冬ムード満点なシャギーニット素材のカーディガンとすっきりとしたリブスカートのセットで、そのまま着るだけでサマ見えが期待できます。今季はコスパもシャレ感も