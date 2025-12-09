天満屋倉敷店提供：天満屋 12月17日から12月24日まで、倉敷市の天満屋倉敷店で、アナログレコードやCDなどを販売するイベント「倉敷音楽市場」が開かれます。 岡山の4店舗を含む、全国の中古・輸入レコード専門店11店が参加し、ロック、ポップス、ジャズ、クラシック、J-POP、歌謡曲、ブラジリアン、フレンチなど、さまざまなジャンルのアナログレコードやCDなど、約3万枚を販売します。 倉敷天満屋