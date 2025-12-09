女優ジェシカ・アルバ（44）は、マーベルコミックを実写化した映画「ファンタスティック・フォー 超能力ユニット」（2005年）でのヌードシーンを「屈辱」に感じているという。「かなり保守的な」家庭で育ったというジェシカは、インヴィジブル・ウーマンことスー・ストーム役を演じた同作での橋のシーンでヌードになったことを「後悔した」と明かしている。 【写真】20