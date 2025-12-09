丸亀警察署 自宅で少女の体に触ったとして、香川県丸亀市の50代の男が、逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、丸亀市の派遣社員の男(53）です。警察の調べに対し、男は「覚えがありません」と容疑を否認しています。 警察によると、男は2025年1月ごろから2月ごろまでの間、自宅で、少女が13歳未満であることを知りながら、少女の体を触るなどした疑いが持たれています。 少女の母親から届け出があり