お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレス（35）が8日放送のテレビ東京「訴えたいオンナたち」（月曜深夜0・30）に出演。過去に付き合っていた恋人の衝撃な“お返し”を明かした。この番組は恋の悩みを最新AIに相談し、勝訴確率を調べてもらう番組で“アレン様”ことタレント・アレンと終わりコンビ・紅しょうががMCを務めている。番組冒頭、熊元は「4年前ぐらいに3年半ぐらい付き合ってた彼氏がおるんですけど」と過去の交