会社役員の自宅マンションに侵入し、現金1200万円を盗んだとして、指示役とみられる男ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、新原孝路容疑者ら男女3人はことし4月、実行役と共謀して、会社役員が住む東京・豊島区のマンションに侵入し、現金1200万円を盗んだ疑いがもたれています。新原容疑者らと男性に面識はなく、マンション2階にある部屋のベランダにはしごをかけ、窓を割って侵入したうえで、封筒に入っていた現金を盗ん