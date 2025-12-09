俳優の原菜乃華さんが、apollostation新TVCMおよびデジタルムービー発表会に登壇しました。 【写真を見る】【 原菜乃華 】今年の漢字は『朝』「朝ドラに出演して、声をかけてもらう機会が増えました。」来年の目標も聞かれ「あ、言っちゃった」出光興産株式会社は地域のニーズに合わせて進化するサービスステーション 「apollostation (アポロステーション)」のイメージキャラクターに、前年に引き続き俳優の原菜乃華さんを起