元乃木坂46のメンバーで俳優の能條愛未さん（31）が、9日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。11月10日に婚約を発表した歌舞伎俳優の中村橋之助さん（29）との仲良しエピソードを明かしました。婚約発表会見後初となる着物での仕事となった能條さん。その隣に座った乃木坂46の同期・松村沙友理さんは、能條さんの婚約について「ほんとにビックリしました。最初のときから一緒に頑張ってきた仲なので」と