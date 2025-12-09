「non−no」（集英社）専属モデルで俳優の林芽亜里（20）と、2023年のミスヤングマガジンの松田実桜（20）が9日、東京四谷総鎮守須賀神社で、所属事務所のサンミュージックが開いた成人祈願＆晴れ着撮影会に出席した。松田は9月、林は11月に誕生日を迎えており、取材陣からは「どこで、どなたとお酒を飲みましたか？」と質問が出た。お笑いコンビ・ブッチャーブラザーズのリッキーこと岡博之社長（67）から「どこでどなたか？