青森・八戸市で最大震度6強を観測した地震で、これまでに35人がけがをするなど各地で被害が広がっています。8日午後11時15分ごろ、八戸市で最大震度6強を観測する地震がありました。この地震で八戸市内ではビルの外壁が剥がれて、地面に散乱するなどしました。青森市では地震の影響とみられる火事があり、男性1人が病院に運ばれたほか、青森・東北町では道路が陥没して車が転落する事故があり、男性1人が病院に運ばれました。また